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Campello anuncia acerto do Vasco com o atacante Gustavo Torres e oferta para a compra de Benítez

Colombiano deve chegar a São Januário com vínculo de empréstimo até o final do ano que vem. Mandatário garante esforço para a manutenção de meia argentino no Cruz-Maltino...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 19:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2020 às 19:08
Crédito: AFP
O Vasco terá um novo atacante em breve. Trata-se do colombiano Gustavo Torres, de 24 anos, atualmente no Atlético Nacional (COL). Foi o que indicou o presidente do Cruz-Maltino, Alexandre Campello.- Por mim, está acertado - afirmou o mandatário ao site "Ge".
A negociação deve se confirmar por empréstimo até o final do ano que vem, com opção de compra. A investida do Vasco pelo jogador foi revelada na última quinta-feira pelo site "Goal". Naquele mesmo dia, o LANCE! havia informado que dois reforços deveriam chegar. O outro é Léo Matos, lateral-direito que será anunciado oficialmente em breve.
Na mesma entrevista em que anunciou o acerto com Torres, Campello afirmou ter feito uma proposta pelo meia Martin Benítez. O camisa 10, emprestado pelo Independiente, tem vínculo até dezembro, mas com a extensão da temporada de 2020 até fevereiro de 2021, o Cruz-Maltino precisaria adquirir o jogador. E está tentando, de acordo com o dirigente.
- Fiz uma proposta na semana passada e estou aguardando uma resposta. Eu me propus a ir à Argentina e ver isso. São recursos do Vasco. É uma proposta inteligente e boa aos dois - garantiu.

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