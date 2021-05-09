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futebol

Campeão, Gilberto deixa futuro em aberto no Bahia

Contrato do atacante com o Tricolor vai até dezembro e ainda não houve acordo para uma renovação...

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 09:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2021 às 09:24
Crédito: Divulgação/Bahia
O Bahia é tetracampeão da Copa do Nordeste. No último sábado, o Tricolor bateu o Ceará por 2 a 1 no tempo normal e levou a taça na disputa de pênaltis em plena Arena Castelão.
+ É tetra! Confira os memes do título do Bahia na Copa do Nordeste
Um dos heróis da conquista foi o atacante Gilberto, que marcou um dos gols do Esquadrão de Aço no tempo normal e desabafou.
Após a conquista, o camisa 9 deixou em aberto a sua permanência no clube e alfinetou a imprensa sobre uma ‘freguesia’ do Bahia em relação ao Vozão.
‘Muito feliz. Tudo que foram três anos no Bahia levaram a essa conquista. Foi o início de um ciclo, esse ciclo está se afunilando. Muito feliz’.
‘A gente ouviu, foi passado várias vezes aqui, as pessoas que trabalham na reportagem aqui falaram que o Bahia era freguês do Ceará. Tem que respeitar esse time aqui, que tem quatro agora (títulos da Copa do Nordeste) e dois Brasileiros. Tem que respeitar’, disparou.

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