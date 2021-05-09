Campeão, Gilberto deixa futuro em aberto no Bahia

Crédito: Divulgação/Bahia

O Bahia é tetracampeão da Copa do Nordeste. No último sábado, o Tricolor bateu o Ceará por 2 a 1 no tempo normal e levou a taça na disputa de pênaltis em plena Arena Castelão.

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Um dos heróis da conquista foi o atacante Gilberto, que marcou um dos gols do Esquadrão de Aço no tempo normal e desabafou.

Após a conquista, o camisa 9 deixou em aberto a sua permanência no clube e alfinetou a imprensa sobre uma ‘freguesia’ do Bahia em relação ao Vozão.

‘Muito feliz. Tudo que foram três anos no Bahia levaram a essa conquista. Foi o início de um ciclo, esse ciclo está se afunilando. Muito feliz’.