Camacho tem bom começo e se destaca nos números no Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

A chegada do volante Camacho ao Santos causou desconfiança por parte da torcida santista. Mas, com poucos jogos, o jogador ganhou a confiança de todos e hoje briga diretamente por vaga com Alison, capitão do time.Em quatro jogos, sendo dois como titular, Camacho teve um índice de 84% de acerto dos passes e êxito em 82% dos passes longos. Na parte defensiva, o jogador ganhou 67% dos duelos, teve 11 desarmes, 11 interceptações e 22 bolas recuperadas. Os dados são do SofaScore.

Na partida contra o Grêmio, fora de casa, o volante entrou na vaga de Alison, que saiu por um problema no joelho. Em alguns minutos em campo, o camisa 29 deu uma bela assistência para Marcos Guilherme empatar a partida.“O Santos tem o DNA ofensivo. Eu já trabalhei com ele (Diniz) algumas vezes. Então eu entendo a forma como ele quer que a gente jogue. Então eu acho isso favorece as minhas características. Por isso que eu mudei com a esperança de fazer um ano bom e jogar melhor do que eu vinha jogando”, revelou Camacho em sua apresentação.