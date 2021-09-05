Camacho lamenta fase ruim do Santos e fala em 'levantar a cabeça'

O Santos novamente foi derrotado no Campeonato Brasileiro. Sem vencer há cinco jogos na competição, o Peixe começa a se preocupar com o perigo do rebaixamento, o que aumenta a pressão para o técnico Fernando Diniz, questionado pelos torcedores."Santos é um time gigante, a pressão vem, não estamos ganhando. Hoje, mais uma vez, tivemos um momento de desatenção. Agora é trabalhar para sair dessa situação o mais rápido possível", disse ao Premiere o volante Camacho.O jogador também comentou sobre a jogada em que o Santos sofreu o primeiro gol. Aos 4 minutos do primeiro tempo, em bola longa, o atacante Jonathan Cafu apareceu livre nas costas da defesa e conseguiu abrir o placar para o time mandante.
"Tomamos gol na jogada que treinamos a semana toda, não podíamos tomar. Corremos atrás, criamos chances até fazer o gol, mas eles vieram para cima e ficou um jogo de trocação. É uma fase difícil, complicada, temos que levantar a cabeça, trabalhar durante a semana e ganhar em casa para sair dessa situação", completou o volante.
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O Peixe volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado (11), mais uma vez às 21 horas, para iniciar o returno diante do Bahia, na Vila Belmiro. A pressão sobre os ombros do técnico Fernando Diniz vem crescendo após mais uma semana.