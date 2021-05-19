Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Caldeirão vermelho! Torcida do Inter protesta antes de jogo pela Libertadores

Cerca de 20 torcedores do Colorado cobraram elenco e comissão técnica antes de semana decisiva...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 20:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mai 2021 às 20:09
Crédito: Divulgação/Internacional
O clima no Internacional não está nada positivo. Após tropeço na Libertadores contra o Táchira e revés na primeira final do Gauchão, a torcida resolveu protestar.
+ Mbappé impõe condições ao PSG, Kane movimenta o mercado inglês… O Dia do Mercado
Antes da viagem ao Paraguai, onde encara o Olimpia, cerca de 20 torcedores marcaram presença no CT Parque Gigante e cobraram elenco e comissão técnica.
Em meio ao momento instável, os torcedores exigem que o time dê uma resposta e consiga principalmente reverter a vantagem do Grêmio na decisão do estadual.
Libertadores
Com 6 pontos conquistados, o Internacional divide a liderança da chave B com os outros concorrentes da chave. Um revés no Paraguai deixa o time virtualmente eliminado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Claudineia Cardoso Tosta, de 38 anos, morreu após ser atropelada na BR 482 em Cachoeiro
Mãe morre atropelada ao ir buscar filha na escola em Cachoeiro
Suspeito, de camisa preta, foi preso em Nova Almeida, mesmo bairro onde o crime ocorreu
Traficante é preso após atear fogo em morador de rua na Serra
Osman Francischetto de Magalhães, um vida dedicada à agricultura
Morre, aos 95 anos, o capixaba que antecipou o futuro da agricultura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados