Caldeirão vermelho! Torcida do Inter protesta antes de jogo pela Libertadores

Crédito: Divulgação/Internacional

O clima no Internacional não está nada positivo. Após tropeço na Libertadores contra o Táchira e revés na primeira final do Gauchão, a torcida resolveu protestar.

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Antes da viagem ao Paraguai, onde encara o Olimpia, cerca de 20 torcedores marcaram presença no CT Parque Gigante e cobraram elenco e comissão técnica.

Em meio ao momento instável, os torcedores exigem que o time dê uma resposta e consiga principalmente reverter a vantagem do Grêmio na decisão do estadual.

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