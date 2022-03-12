Bustos teve bom retrospecto em clássicos pelo Barcelona-EQU

O técnico Fabián Bustos vai comandar apenas o seu segundo jogo como treinador do Santos, mas já terá um importante desafio: o clássico contra o Palmeiras, neste domingo, no Allianz Parque, às 18h30.Durantes duas temporadas em que esteve no Barcelona-EQU, enfrentou o Emelec em quatro oportunidades. Esse é um dos maiores clássicos do futebol equatoriano. Em 2020, venceu em casa por 2 a 1 e empatou na volta, por 1 a 1, no Estádio George Capwell.

Já no ano passado, conheceu sua primeira derrota no confronto. Empatou no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, mas perdeu por 2 a 1 na casa dos adversários. Todos os jogos disputados pelo Liga Professional de Futebol Equatoriano, torneio mais importante do país.O Santos tinha programada a estreia do argentino na semana passada, contra a Ferroviária. O jogo foi adiado por conta de uma queda de energia em Araraquara. Sendo assim, teve seu primeiro desafio em um jogo eliminatório, contra o Fluminense-PI, na Copa do Brasil. O Peixe avançou nos pênaltis.