Bustos sai em defesa de Goulart após partida discreta do camisa 10 do Santos

Maior contratação do Santos para temporada, o meia-atacante Ricardo Goulart não fez uma grande partida na vitória santista por 3 a 2 contra o Universidad Católica do Equador, na noite desta quarta-feira, jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana que ocorreu na Vila Belmiro.O camisa 10 foi substituido aos 20 minutos do segundo tempo para entrada de Léo Baptistão. Inclusive, foi do atacante o gol de empate do Peixe.

O técnico Fabián Bustos, porém, defendeu Ricardo Goulart. Ele assumiu a resposabilidade pela escalação e apontou que o jogador vem cuidando da "parte física" e é muito profissional".- De todas as partidas comigo, foi a pior de Ricardo. Mas veio uma sequência de partidas, a responsabilidade é minha para escalá-lo. Ele está bem, treina bem, profissional. De cuidado, alimentação, pontualidade, de trabalho. Não foi uma boa partida dele. Confio muito no Ricardo. Hoje não teve uma grande partida, mas pode ser pela escalação, onde esteve no campo, por não ter o descanso necessário - disse o treinador.