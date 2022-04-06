Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bustos lamenta erros defensivos do Santos e cobra uso do VAR na Sul-Americana

Técnico considerou injusta a derrota do Peixe diante do Banfield nesta terça-feira...

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 23:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2022 às 23:08
O técnico Fabián Bustos não ficou feliz com o desempenho da equipe santista na derrota para o Banfield por 1 a 0, na estreia santista na Copa Sul-Americana.O treinador elogiou o desempenho dos donos da casa, mas criticou a arbitragem. Ainda no começo do jogo, quando a partida estava empatada em 0 a 0, em uma cobrança de escanteio, o camisa 10 Ricardo Goulart cabeceou e a bola desviou no braço do defensor.
- Se repassar o primeiro tempo, houve um gol muito bonito deles por um erro nosso. Foi parelho (o primeiro tempo). O Banfield teve mais posse de bola, mas quando contra-atacávamos, três contra três, causávamos danos. O Banfield foi muito intenso, vertical, mas criou chances em erros nossos. Não foram situações claras. O gol saiu no fim do primeiro tempo numa jogada em que tentamos afastar e saiu curto. No segundo tempo tivemos algumas chances, e eles conseguiram bolas paradas que nos complicaram. Em linhas gerais foi um jogo parelho, e me pareceu totalmente injusta a derrota - disse Bustos.
- Houve um pênalti claríssimo em uma cabeçada do Goulart. Há que felicitar o Banfield pelo triunfo, mas precisamos da tecnologia urgente, porque se definem situações como essa. Que cada lugar possa colocar o VAR, porque é uma ferramenta importante - completou.Com a derrota e o empate entre Unión La Calera e Universidade Católica, o Peixe é o último colocado do Grupo C ao fim da 1ª rodada da Copa Sul-Americana. Bustos prega otimismo.
"Começamos com uma derrota como visitantes na Argentina, mas vamos jogar em casa e temos de somar pontos. Vamos partida a partida, tratar de buscar os resultados. A Sul-Americana é parelha e, diferente da Libertadores, só passa um, mas Banfield, Católica e Calera vão precisar de resultados, como nós", finalizou.
Crédito: FabiánBustosreclamoudaarbitragemnaderrotadoSantosparaoBanfield(Foto:ALEJANDROPAGNI/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados