Bustos elogia sistema defensivo e fala em criar mais chances de gols

O técnico Fabián Bustos explicou os motivos por ter mudado o esquema tático do Santos para a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense, no Maracanã.Diferente do que aconteceu pela Sul-Americana, quando o treinador entrou com 3 zagueiros, contra a equipe carioca ele optou por mexer no time com a estreia do equatoriano Jhojan Julio."No jogo anterior usamos um 3-4-3. Neste jogo jogamos num 4-3-1-2, com Jhojan Julio no meio, Goulart e Marcos Leonardo no ataque e três volantes. Não tenho a possibilidade de entrosar. Hoje tivemos as estreias do Jhojan, do Bryan. Terça estrearam Maranhão, Maicon, Fernández", explicou o treinador.
A defesa santista conseguiu segurar o ataque do Tricolor e garantiu ao menos um ponto na estreia. O treinador, porém, afirma que a equipe precisa produrir mais chances de gol.
"Estamos vendo quem joga melhor. Hoje não tomamos gol e isso já é um passo importante. Agora falta gerar mais jogadas, mais chances de gols. Hoje faltou trabalhar a bola", completou Bustos.