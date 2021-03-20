Bundesliga, La Liga, Copa do Nordeste, Campeonato Carioca e mais! Saiba onde assistir aos jogos de sábado

O sábado (20) será movimentado com vários jogos na Europa. O Bayern de Munique encara o Stuttgart na Bundesliga, enquanto o Dortmund visita o Colônia. Em La Liga, o Real Madrid de Casemiro enfrenta o Celta, de Coudet. Ainda, o Manchester City de Gabriel Jesus mede forças contra o Everton de Richarlison por uma vaga nas semifinais da Copa da Inglaterra.
No Brasil, dois grandes jogos movimentam a rodada da Copa do Nordeste: Ceará x Fortaleza e Bahia x Sport. Ainda, o Fluminense entra em campo contra o Bangu pelo Campeonato Carioca. Mais tarde, às 21h30, o Sportv transmitirá a final do Brasileirão Sub-18 feminino, entre Internacional e Fluminense.
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
9h - Metz x RennesCampeonato FrancêsOnde assistir: One Football App
9h15 - Bournemouth x SouthamptonCopa da InglaterraOnde assistir: DAZN
9h30 - Brentford x Nottinham ForrestSegunda Divisão Campeonato InglêsOnde assistir: ESPN Brasil
10h - Athletic Bilbao x EibarCampeonato EspanholOnde assistir: ESPN Brasil
11h - Crotone x BolognaCampeonato ItalianoOnde assistir: ESTÁDIO TNT SPORTS
11h30 - Bayern de Munique x StuttgartCampeonato AlemãoOnde assistir: One Football App
11h30 - Colônia x Borussia DortmundCampeonato AlemãoOnde assistir: One Football App
11h30 - Werden Bremen x WolfsburgCampeonato AlemãoOnde assistir: One Football App
11h30 - Eintracht Frankfurt x Union BerlinCampeonato AlemãoOnde assistir: One Football App
12h - Watford x Birmingham CitySegunda Divisão Campeonato InglêsOnde assistir: ESPN Brasil
12h15 - Celta de Vigo x Real MadridCampeonato EspanholOnde assistir: Fox Sports
14h - Spezia x CagliariCampeonato ItalianoOnde assistir: Band e ESTÁDIO TNT SPORTS
14h30- Everton x Manchester CityCopa da InglaterraOnde assistir: DAZN
14h30 - Schalke 04 x Borussia MonchengladbachCampeonato AlemãoOnde assistir: One Football App
15h - Portimonense x PortoCampeonato PortugêsOnde assistir: ESPN Brasil
16h - Ceará x FortalezaCopa do NordesteOnde assistir: SBT (CE) Fox Sports e PPV da Copa do Nordeste
16h - Bahia x SportCopa do NordesteOnde assistir: SBT (BA e PE), Fox Sports e PPV da Copa do Nordeste
17h - Brighton x NewcastleCampeonato PortugêsOnde assistir: ESPN Brasil
17h - Real Valladolid x SevillaCampeonato PortugêsOnde assistir: Star Hits 1
21h - Bangu x FluminenseCampeonato CariocaOnde assistir: Record e PPV Carioca
21h - Godoy Cruz x River PlateCopa da Liga ArgentinaOnde assistir: ESPN Brasil
21h30 - Internacional x FluminenseBrasileirão Feminino Sub18 Final (Volta)Onde assistir: Sportv