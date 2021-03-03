Bruno Viana é registrado no BID, mas ainda não tem data para estrear pelo Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Primeiro reforço do Flamengo para 2021, o zagueiro Bruno Viana está livre para entrar em campo pela primeira vez com a camisa rubro-negra. Após ficar de fora da estreia no Carioca contra o Nova Iguaçu, o atleta teve o nome publicado no Boletim Diário Informativo (BID) da CBF, na tarde desta quarta-feira, e ficaria à disposição do técnico Maurício Souza para o confronto contra o Macaé, no sábado. No entanto, a fratura na mão direita ainda o impossibilita de jogar.

+ De Matheus Cunha a Weverton, conheça as caras novas que vão defender o Flamengo no início do Carioca- Existe a chance do Michael, do Hugo Moura e do Pepê (jogarem). Mas o Bruno Viana, não. Ele sofreu uma fratura na mão e ainda não pode ter contato. Infelizmente, ele não vai poder jogar esses jogos - falou o técnico Maurício Souza, a respeito de "reforços" para a segunda rodada da Taça Guanabara.

O Flamengo demonstrou agilidade em conseguir regularizar o jogador - emprestado pelo Braga-POR - após a abertura da janela internacional de transferências, na última segunda-feira.

Apresentado pelo Rubro-Negro em 16 de fevereiro, Bruno Viana começou a treinar no Ninho do Urubu na mesma semana e sofreu uma fratura no dedo da mão direita em acidente doméstico.

Com uma proteção no braço, ele vem treinando junto ao grupo de jovens que defendem o Flamengo nas primeiras rodadas do Carioca. A última partida de Bruno Viana foi a vitória por 1 a 0 do Braga sobre o Gil Vicente, em 26 de janeiro, pelo Campeonato Português.

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