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Bruno Viana é registrado no BID, mas ainda não tem data para estrear pelo Flamengo

Primeiro reforço do Rubro-Negro na temporada, zagueiro participou dos últimos treinos com o grupo de jovens, porém ainda se recupera de uma fratura na mão direita...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 13:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 13:50
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Primeiro reforço do Flamengo para 2021, o zagueiro Bruno Viana está livre para entrar em campo pela primeira vez com a camisa rubro-negra. Após ficar de fora da estreia no Carioca contra o Nova Iguaçu, o atleta teve o nome publicado no Boletim Diário Informativo (BID) da CBF, na tarde desta quarta-feira, e ficaria à disposição do técnico Maurício Souza para o confronto contra o Macaé, no sábado. No entanto, a fratura na mão direita ainda o impossibilita de jogar.
+ De Matheus Cunha a Weverton, conheça as caras novas que vão defender o Flamengo no início do Carioca- Existe a chance do Michael, do Hugo Moura e do Pepê (jogarem). Mas o Bruno Viana, não. Ele sofreu uma fratura na mão e ainda não pode ter contato. Infelizmente, ele não vai poder jogar esses jogos - falou o técnico Maurício Souza, a respeito de "reforços" para a segunda rodada da Taça Guanabara.
O Flamengo demonstrou agilidade em conseguir regularizar o jogador - emprestado pelo Braga-POR - após a abertura da janela internacional de transferências, na última segunda-feira.
Apresentado pelo Rubro-Negro em 16 de fevereiro, Bruno Viana começou a treinar no Ninho do Urubu na mesma semana e sofreu uma fratura no dedo da mão direita em acidente doméstico.
Com uma proteção no braço, ele vem treinando junto ao grupo de jovens que defendem o Flamengo nas primeiras rodadas do Carioca. A última partida de Bruno Viana foi a vitória por 1 a 0 do Braga sobre o Gil Vicente, em 26 de janeiro, pelo Campeonato Português.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
Após estrear na Taça Guanabara com vitória sobre o Nova Iguaçu, o Flamengo se prepara para voltar a campo no sábado, às 18h, diante do Macaé, no Maracanã. Na primeira rodada, os jovens Gabriel Noga e Natan formaram a dupla de zaga titular do Rubro-Negro.

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