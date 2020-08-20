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Bruno Nazário vibra com o Botafogo: 'Futebol se ganha dentro de campo'

Meio-campista comemorou a vitória do Alvinegro sobre o Atlético-MG e afirmou que equipe comandada por Paulo Autuori provou que é qualificada...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 14:09

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 14:09

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo alcançou a primeira vitória no Brasileirão ao superar o Atlético-MG por 2 a 1 na última quarta-feira. O então líder da competição foi derrotado pela primeira vez. Após a partida, Bruno Nazário, meio-campista do Glorioso, comemorou a vitória e afirmou que o grupo da equipe carioca provou que possui qualidade.
- Feliz demais com essa nossa vitória de hoje (ontem). Mostramos que nosso grupo tem qualidade e que futebol se ganha dentro de campo. Esse resultado só nos dá mais força para seguirmos acreditando ainda mais no nosso trabalho. Vamos, vamos, vamos, Botafogo - escreveu em seu Instagram.
Bruno Nazário começou o jogo no banco de reservas, uma das surpresas de Paulo Autuori na partida. O meia, contudo, entrou no decorrer do duelo e participou da jogada do segundo gol, marcado por Caio Alexandre.
A equipe de General Severiano volta aos gramados no próximo domingo, às 11h, para enfrentar o Flamengo, no Maracanã.

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