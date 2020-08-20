Bruno Nazário vibra com o Botafogo: 'Futebol se ganha dentro de campo'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo alcançou a primeira vitória no Brasileirão ao superar o Atlético-MG por 2 a 1 na última quarta-feira. O então líder da competição foi derrotado pela primeira vez. Após a partida, Bruno Nazário, meio-campista do Glorioso, comemorou a vitória e afirmou que o grupo da equipe carioca provou que possui qualidade.

- Feliz demais com essa nossa vitória de hoje (ontem). Mostramos que nosso grupo tem qualidade e que futebol se ganha dentro de campo. Esse resultado só nos dá mais força para seguirmos acreditando ainda mais no nosso trabalho. Vamos, vamos, vamos, Botafogo - escreveu em seu Instagram.

Bruno Nazário começou o jogo no banco de reservas, uma das surpresas de Paulo Autuori na partida. O meia, contudo, entrou no decorrer do duelo e participou da jogada do segundo gol, marcado por Caio Alexandre.