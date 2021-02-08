Bruno Méndez vive maior sequência no Corinthians e deixa aberta disputa pela zaga

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Com a chegada de Vagner Mancini ao comando técnico do Corinthians, muitas mudanças ocorreram no clube, e alguns jogadores se beneficiaram com essa alteração no vestiário. É o caso de Bruno Méndez. O zagueiro vem recebendo oportunidades e está provando ser peça importante dentro do elenco.

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O bom momento dele veio após a lesão de Jemerson, que sofreu um estiramento no joelho esquerdo. Com essa contusão, o reforço que veio para ser parceiro de Gil na zaga do Timão foi descartado para o restante do Brasileirão, e o uruguaio surgiu como substituto ideal.

Após a vitória por 2 a 1 contra o Ceará, ele chegou ao sétimo jogo consecutivo como titular da equipe, estabelecendo dessa forma sua maior sequência como titular no Alvinegro. Essa boa fase foi celebrada pelo zagueiro.

- Estou muito feliz, contente por ter uma sequência. É a primeira vez que tenho uma sequência de quatro, cinco jogos seguidos no Corinthians. Todo jogador quer jogar. Por sorte, estou tendo essa sequência, então estou muito feliz - afirmou o zagueiro em entrevista à TV do clube.

TIMÃO NA LIBERTA? VEJA TABELA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃODas 11 partidas em que começou jogando, o Corinthians não levou gols em três ocasiões. Além da solidez defensiva, ele melhorou um aspecto importante em seu jogo: disciplina.

Nos sete últimos jogos em que foi titular, Bruno Méndez não levou nenhum cartão. Isso se tornou um fator importante, especialmente na reta final do Brasileirão, tendo em vista as ambições do Corinthians na competição e o fato do clube ter 10 jogadores pendurados para os últimos cinco jogos.