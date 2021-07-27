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futebol

Bruno Marques volta a ser relacionado aos jogos do Santos

Jogador pode ter a primeira chance sob o comando do técnico Fernando Diniz...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 19:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jul 2021 às 19:30
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O atacante Bruno Marques está de volta ao Santos. Como Kaio Jorge está fora do duelo contra o Juazeirense, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o jogador voltou a ser relacionado nas partidas do técnico Fernando Diniz.O atleta ficou afastado por uma lesão no tornozelo sofrida no clássico contra Corinthians, em abril, ainda com Ariel Holan no comando. Ele foi liberado para voltar em maio, mas novamente sentiu dores e teve que passar por fortalecimento muscular.
Após isso, Bruno Marques foi liberado e treinou normalmente com o grupo, mas ainda não teve oportunidades para atuar com o técnico Fernando Diniz, que justificou levar para os jogos o que de melhor tinha disponível.A ausência do jogador foi questionada nas últimas partidas pelo alto número de cruzamentos para a área do Santos. No último jogo, diante do Atlético-GO, o Santos bateu o recorde de cruzamentos em uma partida do Campeonato Brasileiro. Bruno Marques, tem como especialidade, as jogadas pelo alto.
Bruno Marques tem 22 anos e teve seu contrato renovado recentemente. Para mantê-lo, o Peixe teve de pagar R$ 600 mil em três parcelas ao Lagarto por 70% dos direitos econômicos. O ex-time fica com 30%. No Santos, foram 28 jogos e quatro gols marcos.

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