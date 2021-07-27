Bruno Marques volta a ser relacionado aos jogos do Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O atacante Bruno Marques está de volta ao Santos. Como Kaio Jorge está fora do duelo contra o Juazeirense, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o jogador voltou a ser relacionado nas partidas do técnico Fernando Diniz.O atleta ficou afastado por uma lesão no tornozelo sofrida no clássico contra Corinthians, em abril, ainda com Ariel Holan no comando. Ele foi liberado para voltar em maio, mas novamente sentiu dores e teve que passar por fortalecimento muscular.

Após isso, Bruno Marques foi liberado e treinou normalmente com o grupo, mas ainda não teve oportunidades para atuar com o técnico Fernando Diniz, que justificou levar para os jogos o que de melhor tinha disponível.A ausência do jogador foi questionada nas últimas partidas pelo alto número de cruzamentos para a área do Santos. No último jogo, diante do Atlético-GO, o Santos bateu o recorde de cruzamentos em uma partida do Campeonato Brasileiro. Bruno Marques, tem como especialidade, as jogadas pelo alto.