Bruno Marques diz que vitória dá moral ao Peixe para a Libertadores

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

A vitória do Santos contra a Inter de Limeira na noite de domingo, na Vila Belmiro, pós fim a um jejum da equipe de Ariel Holan. O Peixe não sabia o que era ganhar um jogo desde 6 de abril, quando derrotou o San Lorenzo na Argentina por 3 a 1, pela Libertadores.Daquela boa exibição na Argentina até o confronto contra o time de Limeira tinham ocorrido três jogos, com dois empates e uma derrota. Empates com Botafogo-SP e San Lorenzo, ambas as partidas com o Santos como mandante, e derrota para a Ponte Preta em Campinas.

De quebra, o triunfo diante da Inter de Limeira ainda colocou o Santos na liderança isolada do Grupo D do Paulistão. Agora, a equipe volta novamente suas atenções para a Copa Libertadores, pois na terça-feira terá estreia do time na fase de grupos da competição, jogo contra o Barcelona de Guayaquil.Bruno Marques, que fez nos minutos finais o gol da vitória da equipe por 2 a 1 contra a Inter de Limeira, disse que o triunfo no Paulistão deixa o time mais confiante para o duelo de terça.

- Muito importante (vencer). A gente perdeu o jogo passado, não foi como a gente queria. Mas graças a Deus saímos com a vitória. Ganhar e ir para um próximo jogo com vitória é sempre bom. Então é uma confiança a mais e vamos com tudo para esse jogo da Libertadores - disse o jogador.