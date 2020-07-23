Bruno Henrique lamenta chances desperdiçadas em derrota no Dérbi: 'Ruim pelo o que produzimos'

Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians

Nesta quarta-feira, o Palmeiras acabou derrotado no Dérbi contra o Corinthians por 1 a 0 no retorno do Campeonato Paulista. Em entrevista após a partida, Bruno Henrique lamentou a derrota, afirmando que o Alviverde teve um bom volume de jogo, mas não conseguiu transformar isso em gol.

- O resultado bem ruim pelo o que produzimos no jogo. Nós criamos várias oportunidades, mas a gente tem que fazer o gol. Temos que trabalhar para não acontecer isso, de perder um clássico como perdemos hoje. A gente teve um volume muito grande e não conseguimos fazer o gol. Temos que focar nisso para não acontecer de novo - finalizou Bruno Henrique.