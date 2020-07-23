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Bruno Henrique lamenta chances desperdiçadas em derrota no Dérbi: 'Ruim pelo o que produzimos'

Meio-campo afirmou que o Alviverde teve mais volume de jogo, mas não conseguiu transformar isso em gols: 'Temos que focar nisso para não acontecer de novo'...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 03:31

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 03:31

Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians
Nesta quarta-feira, o Palmeiras acabou derrotado no Dérbi contra o Corinthians por 1 a 0 no retorno do Campeonato Paulista. Em entrevista após a partida, Bruno Henrique lamentou a derrota, afirmando que o Alviverde teve um bom volume de jogo, mas não conseguiu transformar isso em gol.
- O resultado bem ruim pelo o que produzimos no jogo. Nós criamos várias oportunidades, mas a gente tem que fazer o gol. Temos que trabalhar para não acontecer isso, de perder um clássico como perdemos hoje. A gente teve um volume muito grande e não conseguimos fazer o gol. Temos que focar nisso para não acontecer de novo - finalizou Bruno Henrique.
Com o resultado, o Palmeiras, já classificado, é o segundo do Grupo B, com 19 pontos. O Verdão vai pegar o Santo André, primeiro da chave, nas quartas de final do Campeonato Paulista.

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