Bruno Henrique alerta para altitude e traça a estratégia do Flamengo: 'Jogar compacto e sair na hora certa'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Na fase de grupos de 2019, Bruno Henrique marcou o gol do Flamengo contra a LDU em Quito, mas viu a equipe levar a virada e sair derrotado no estádio Casablanca. Dois anos depois, os clubes voltam a se encontrar na altitude e o atacante pretende voltar ao Rio de Janeiro com um resultado melhor.

+ Pintou novidade! Veja a evolução dos patrocinadores na camisa do FlamengoNa tarde desta segunda-feira, o Flamengo divulgou um vídeo de Bruno Henrique nas redes sociais antes do último treino de preparação. Nele, o atacante destaca os efeitos de jogar a 2.850 metros acima do nível do mar e traça a estratégia para sair com os três pontos na bagagem: jogar compacto e sair nos contra-ataques na hora certa.

- A postura do Flamengo tem que ser a mesma de sempre, jogando dentro de casa e fora de casa. Sabemos que tem o fator de jogar na altitude, que temos que saber lidar, estar sempre compacto e sair na hora certa nos contra-ataques. E nas oportunidades que aparecerem, a gente tem que matar - disse Bruno Henrique, antes de completar:

- Eles vão imprimir um ritmo forte para a gente cansar mais rápido e eles conseguirem fazer o jogo deles. Então, a gente tem que estar bem fisicamente e saber a hora certa de conduzir o jogo, imprimir o ritmo forte também.

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