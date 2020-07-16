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Braz fala em 'semana conturbada' e dá declaração enigmática: 'Calma, fica tranquilo. Vida que segue'

Tem a ver com Jorge Jesus? O Mister segue ou retorna ao Benfica? Sem ser objetivo, vice-presidente do Flamengo falou com a FlaTV após a conquista do Campeonato Carioca...
LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 03:25

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 03:25

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Vice-presidente de futebol do Flamengo e acostumado a dizer frases enigmáticas, Marcos Braz foi ao microfone da FlaTV, logo após o 36º título estadual da história do Rubro-Negro, diante do Fluminense, nesta quarta-feira, e não deixou de soltar mais uma declaração ao encontro de seu perfil.
O dirigente, sorridente ao fim da entrevista, foi enredado a respeito da situação envolvendo Jorge Jesus, desejado pelo Benfica, centro dos noticiários do mercado da bola nos últimos dias, com direito à "semana conturbada", e que permanece sem falar sobre o seu futuro:
- Vai tudo dar certo! Que todo mundo tenha uma boa noite. Calma, fica tranquilo. Vida que segue. Semana conturbada, mas com final feliz. Isso que importa. Não adianta ter semana calma com final triste. Mais um título, o 36º do Flamengo. Fico feliz por mais essa conquista.
Antes, Marcos Braz fez questão de agradecer ao trabalho de Maurício Souza, técnico do sub-20 e que comandou o time principal nas quatro primeiras rodadas do Carioca (enquanto o grupo principal estava de férias), e Carlos Noval - gerente de transição da base:
- Temos que fazer alguns agradecimentos e lembrar de quem começou essa trajetória, que foi o sub-20. Trabalho do Maurício Souza, do Noval, de todo mundo da base. Foram importantíssimos! Estão de parabéns pela trajetória que acabou com Jesus, Landim, todos nós.

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