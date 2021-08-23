Brasileiro quer deixar o Barcelona, mas clube dificulta saída

Neto, goleiro reserva do Barcelona, quer deixar a Catalunha, segundo a "RAC-1". No entanto, o clube segue irredutível e não planeja negociar a saída do brasileiro nesta janela de transferências. Primeiro, porque ainda restam 15 milhões de euros (R$ 95 milhões) a serem amortizados e segundo, pois um novo nome para a posição deveria ser encontrado.O arqueiro gostaria de sair do Barcelona para ter mais minutos de jogo em uma nova equipe. O atleta entende que Ter Stegen é o titular absoluto no time de Ronald Koeman e que não terá espaço. No entanto, devido aos problemas de joelho do alemão, os culés entendem que a presença de Neto é importante no plantel.
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No último final de semana, o técnico Ronald Koeman foi taxativo ao afirmar que Neto iria permanecer no elenco nesta temporada. Internamente, os blaugranas preferem ser conservadores caso Ter Stegen tenha uma recaída e haja a necessidade da entrada de um reserva.
A janela de transferências se encerra no próximo dia 31 de agosto, o que dificulta a saída do camisa 13 nos próximos dia. O brasileiro possui contrato com o Barcelona até 2023 e deve ter mais facilidade na busca por uma saída ao final desta temporada.