Brasileiro quer deixar o Barcelona, mas clube dificulta saída

Neto, goleiro reserva do Barcelona, quer deixar a Catalunha, segundo a "RAC-1". No entanto, o clube segue irredutível e não planeja negociar a saída do brasileiro nesta janela de transferências. Primeiro, porque ainda restam 15 milhões de euros (R$ 95 milhões) a serem amortizados e segundo, pois um novo nome para a posição deveria ser encontrado.O arqueiro gostaria de sair do Barcelona para ter mais minutos de jogo em uma nova equipe. O atleta entende que Ter Stegen é o titular absoluto no time de Ronald Koeman e que não terá espaço. No entanto, devido aos problemas de joelho do alemão, os culés entendem que a presença de Neto é importante no plantel.