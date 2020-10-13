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Brasileiro: Guilherme Santos deve ser titular do Botafogo contra o Grêmio

Com a ausência de Rafael Forster, suspenso, lateral-esquerdo será movido para compor o trio de meio-campo ao lado de Caio Alexandre e Keisuke Honda na Arena do Grêmio...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 18:01

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 18:01

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Bruno Lazaroni trabalha com um nome para substituir Rafael Forster contra o Grêmio. A tendência é que Guilherme Santos inicie a partida pelo Botafogo nesta quarta-feira, às 19h15, na Arena, válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O lateral-esquerdo de origem será movido para o meio-campo - função que já exerceu em outros duelos - e jogará ao lado de Caio Alexandre e Keisuke Honda. Rafael Forster, titular da posição, está suspenso por ter sido expulso contra o Sport, na última rodada.
O treinador do Botafogo tem uma dúvida no ataque: Matheus Babi ou Salomon Kalou. O primeiro vinha sendo titular desde a efetivação de Lazaroni no cargo, mas não atuou na Ilha do Retiro por estar suspenso, dando lugar ao marfinense. O comandante ainda vai decidir quem iniciará a partida.
A equipe também terá mudanças na defesa. Sem Marcelo Benevenuto, outro suspenso, a dupla de zagueiros será formada por Kanu e Sousa, formado nas categorias de base do clube. Wesley, capitão do time sub-20, foi relacionado para a partida e será o defensor no banco de reservas.
Provável escalação do Botafogo contra o Grêmio: Diego Cavalieri; Kevin, Kanu, Sousa, Victor Luís, Guilherme Santos, Caio Alexandre, Keisuke Honda; Kalou (Matheus Babi), Pedro Raul, Rhuan.

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