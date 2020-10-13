Brasileiro: Guilherme Santos deve ser titular do Botafogo contra o Grêmio

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Bruno Lazaroni trabalha com um nome para substituir Rafael Forster contra o Grêmio. A tendência é que Guilherme Santos inicie a partida pelo Botafogo nesta quarta-feira, às 19h15, na Arena, válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O lateral-esquerdo de origem será movido para o meio-campo - função que já exerceu em outros duelos - e jogará ao lado de Caio Alexandre e Keisuke Honda. Rafael Forster, titular da posição, está suspenso por ter sido expulso contra o Sport, na última rodada.

O treinador do Botafogo tem uma dúvida no ataque: Matheus Babi ou Salomon Kalou. O primeiro vinha sendo titular desde a efetivação de Lazaroni no cargo, mas não atuou na Ilha do Retiro por estar suspenso, dando lugar ao marfinense. O comandante ainda vai decidir quem iniciará a partida.

A equipe também terá mudanças na defesa. Sem Marcelo Benevenuto, outro suspenso, a dupla de zagueiros será formada por Kanu e Sousa, formado nas categorias de base do clube. Wesley, capitão do time sub-20, foi relacionado para a partida e será o defensor no banco de reservas.