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Brasileirão: Flamengo x Goiás é adiado por conta de jogos pela Libertadores

CBF, em breve, oficializará o adiamento, enquanto os clubes esperam a definição de novas data e horário do confronto, a ser realizado no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 12:55

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 12:55

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo viu a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informar-lhe o adiamento do duelo diante do Goiás, anteriormente marcado para o dia 20 de setembro, no Maracanã e válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em breve, a entidade oficializará esta e mais mudanças no calendário, além de revelar novas data e horário para o duelo. A informação inicial é do jornalista Wellington Campos, da "Rádio Itatiaia".
O motivo é que o Rubro-Negro jogará duas partidas consecutivas no Equador em um intervalo de cinco dias. Neste ínterim, haverá os jogos diante de Independiente Del Valle, dia 17 de setembro, e contra o Barcelona, dia 22 do mesmo mês.
Agora, com o adiamento do jogo pelo Brasileiro, a delegação do Flamengo tende a permanecer no Equador para as partidas pela terceira e quarta rodadas do Grupo A da Libertadores.
Até o seu reinicio na Libertadores, onde está com seis pontos (100% de aproveitamento), o Flamengo ainda terá sete compromissos consecutivos pelo Brasileirão. O primeiro deles será realizado nesta quarta-feira, diante do Grêmio, às 19h15, no Maracanã.

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