Brasileirão e base: veja quais são os jogos e onde assistir o Botafogo na semana

Com a chance de entrar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro no fechamento do primeiro turno, o Botafogo também tem compromissos importantes pelas categorias de base durante a semana. Por isto, o LANCE! organizou a agenda do Alvinegro dos próximos dias.
Pela 19ª rodada da Série B do Brasileirão, o Botafogo mede forças com o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa na próxima quarta-feira. O Alvinegro pode chegar até a terceira colocação do Campeonato Brasileiro.
A base também está agitada: o Alvinegro finaliza a primeira fase da Taça Guanabara sub-20 diante do Macaé. Já classificada para as quartas, a equipe comandada por Ricardo Resende busca finalizar esta parte do turno do Estadual em uma colocação melhor.VEJA A AGENDA DO BOTAFOGO:
QUARTA-FEIRA (18/08)
Campeonato Carioca sub-20 - Taça GuanabaraBotafogo x Macaé - 15hLocal: CEFAT
Campeonato Brasileiro - Série BGuarani x Botafogo - 19hLocal: Brinco de OuroOnde assistir: Premiere
SÁBADO (21/08)
Campeonato Carioca sub-17 - Taça GuanabaraBotafogo x Portuguesa - 11hLocal: CEFAT
DOMINGO (22/08)Campeonato Brasileiro - Série BBotafogo x Vila Nova - 11hLocal: Estádio Nilton SantosOnde assistir: Premiere
Campeonato Brasileiro Sub-20Botafogo x Santos - 15hLocal: CEFATOnde assistir: Eleven Sports (CBF TV)