Bragantino sonha com a volta ao grupo da Sul-Americana

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

O último fim de semana deixou um gosto amargo na boca do Bragantino. Depois de seis jogos invicto, o Massa Bruta foi superado pelo Athletico dentro de casa por 1 a 0.

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Além da quebra da invencibilidade, o Braga deixou a zona de classificação da Sul-Americana, já que encerrou a jornada na 13ª posição.

Para voltar a ficar no grupo do torneio continental a conta é básica. O Massa Bruta precisa vencer ou empatar com o Palmeiras e torcer por derrota do Athletico.

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Zona de Rebaixamento