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futebol

Bragantino sonha com a volta ao grupo da Sul-Americana

Massa Bruta precisa vencer o Palmeiras e torcer por tropeço do Athletico diante do Vasco da Gama...
LanceNet

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Publicado em 

24 dez 2020 às 17:25

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 17:25

Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
O último fim de semana deixou um gosto amargo na boca do Bragantino. Depois de seis jogos invicto, o Massa Bruta foi superado pelo Athletico dentro de casa por 1 a 0.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Além da quebra da invencibilidade, o Braga deixou a zona de classificação da Sul-Americana, já que encerrou a jornada na 13ª posição.
Para voltar a ficar no grupo do torneio continental a conta é básica. O Massa Bruta precisa vencer ou empatar com o Palmeiras e torcer por derrota do Athletico.
+ De manto novo! Veja as novas camisas dos clubes brasileiros pós-pandemia
Zona de Rebaixamento
Apesar de estar de olho na Sul-Americana, o Bragantino fica em alerta com o Z4. Com 31 pontos, o time tem três a mais que o Vasco da Gama, primeiro time da zona de descenso.

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