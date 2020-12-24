Bragantino sonha com a volta ao grupo da Sul-Americana

O último fim de semana deixou um gosto amargo na boca do Bragantino. Depois de seis jogos invicto, o Massa Bruta foi superado pelo Athletico dentro de casa por 1 a 0.
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Além da quebra da invencibilidade, o Braga deixou a zona de classificação da Sul-Americana, já que encerrou a jornada na 13ª posição.
Para voltar a ficar no grupo do torneio continental a conta é básica. O Massa Bruta precisa vencer ou empatar com o Palmeiras e torcer por derrota do Athletico.
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Zona de Rebaixamento
Apesar de estar de olho na Sul-Americana, o Bragantino fica em alerta com o Z4. Com 31 pontos, o time tem três a mais que o Vasco da Gama, primeiro time da zona de descenso.