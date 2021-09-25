Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Botafogo x Sampaio Corrêa: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Série B
futebol

Botafogo x Sampaio Corrêa: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Série B

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 19:06

LanceNet

Crédito: John Tavares
Um dos fechamentos da 26ª rodada na Série B do Brasileirão traz um confronto que envolve diretamente as pretensões por briga pelo G4. Neste domingo, Botafogo e Sampaio Corrêa se enfrentam às 18h15, no Estádio Nilton Santos.
O Botafogo é o 3º colocado, com 44 pontos, e busca aumentar a vantagem no G4. O Sampaio é o nono, com 36, mas ainda mantém esperanças de se aproximar do pelotão de frente com uma vitória.
A partida no primeiro turno, disputada no Castelão, ficou marcada por polêmica. O Sampaio Corrêa venceu por 2 a 0, mas o Botafogo teve um gol legítimo não validado: um chute de Ronald passou da linha, mas passou batido pela equipe de arbitragem.FICHA TÉCNICABotafogo x Sampaio Corrêa
Data e horário: 26/09/2021, às 18h15Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA - MG) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (FIFA - MG)VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)Onde assistir: Premiere e tempo real pelo LANCE!
BOTAFOGO (Técnico: Enderson Moreira)​Diego Loureiro; Daniel Borges, Lucas Mezenga (Joel Carli), Gilvan, Carlinhos; Luís Oyama, Barreto; Marco Antônio, Chay, Diego Gonçalves; Rafael Navarro.
Suspensos: Kanu e Warley​Pendurados: Diego Gonçalves, Diego Loureiro e Romildo​Fora: Hugo, Gatito Fernández, Romildo, Pedro Castro e Ronald (lesionados)
SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Felipe Surian)Mota; Watson, Joécio, Eder Lima, Mascarenhas; Betinho, Ferreira, Eloir, Léo Artur (Roney); Pimentinha, Ciel.
Suspensos: -​​Pendurados: Nilson Júnior, Romarinho, Jean Silva, Alan Godói e Luís Gustavo​Fora: Nilson Júnior (lesionado)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados