Botafogo x CSA: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Botafogo e CSA fazem o compromisso da Série B do Brasileirão pelo meio desta semana. As duas equipes medem forças nesta terça-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, em partida atrasada válida pela 6ª rodada.

A partida era para ter acontecido há um mês, mas o duelo foi adiado porque o Estádio Nilton Santos estava sendo ocupado com a Conmebol para a realização da Copa América e o Botafogo não conseguiu outro local no Rio de Janeiro para mandar o jogo.

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Para esta terça-feira, a equipe comandada por Enderson Moreira conta com os retornos de Luís Oyama e Chay, recuperados de problemas físicos, mas o técnico ainda tem dúvidas se eles começarão ou não. Pelo lado do CSA, Ney Franco não poderá contar com Yuri.FICHA TÉCNICABotafogo x CSA​Data-Hora: 27/07/2021, às 21h30Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)​Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)Assistentes: Andre da Silva Bitencourt (RS) e Fabricio Lima Baseggio (RS)Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!BOTAFOGO (Técnico: Enderson Moreira)Diego Loureiro; Daniel Borges, Lucas Mezenga, Gilvan, Guilherme Santos; Barreto, Pedro Castro (Luís Oyama), Romildo; Diego Gonçalves, Rafael Navarro, Chay (Ênio).

Suspensos: Warley​Pendurados: Luís Oyama e Rafael Carioca​Fora: Kanu, Jonathan, Gatito Fernández, Joel Carli, Diego Cavalieri e Ronald (lesionados); Hugo (Covid-19)

CSA (Técnico: Ney Franco)Thiago Rodrigues; Ewerthon, Matheus Felipe, Lucão e Ernandes; Geovane, Silas e Renato Cajá; Gabriel, Dellatorre e Bruno Mota

Suspensos: -Pendurados: - Fora: Yuri (virose)