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futebol

Botafogo x CSA: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Equipes fazem jogo atrasado da 6ª rodada da Série B do Brasileirão no Nilton Santos...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 19:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jul 2021 às 19:56
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Botafogo e CSA fazem o compromisso da Série B do Brasileirão pelo meio desta semana. As duas equipes medem forças nesta terça-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, em partida atrasada válida pela 6ª rodada.
A partida era para ter acontecido há um mês, mas o duelo foi adiado porque o Estádio Nilton Santos estava sendo ocupado com a Conmebol para a realização da Copa América e o Botafogo não conseguiu outro local no Rio de Janeiro para mandar o jogo.
+ Veja a tabela da Série B
Para esta terça-feira, a equipe comandada por Enderson Moreira conta com os retornos de Luís Oyama e Chay, recuperados de problemas físicos, mas o técnico ainda tem dúvidas se eles começarão ou não. Pelo lado do CSA, Ney Franco não poderá contar com Yuri.FICHA TÉCNICABotafogo x CSA​Data-Hora: 27/07/2021, às 21h30Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)​Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)Assistentes: Andre da Silva Bitencourt (RS) e Fabricio Lima Baseggio (RS)Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!BOTAFOGO (Técnico: Enderson Moreira)Diego Loureiro; Daniel Borges, Lucas Mezenga, Gilvan, Guilherme Santos; Barreto, Pedro Castro (Luís Oyama), Romildo; Diego Gonçalves, Rafael Navarro, Chay (Ênio).
Suspensos: Warley​Pendurados: Luís Oyama e Rafael Carioca​Fora: Kanu, Jonathan, Gatito Fernández, Joel Carli, Diego Cavalieri e Ronald (lesionados); Hugo (Covid-19)
CSA (Técnico: Ney Franco)Thiago Rodrigues; Ewerthon, Matheus Felipe, Lucão e Ernandes; Geovane, Silas e Renato Cajá; Gabriel, Dellatorre e Bruno Mota
Suspensos: -Pendurados: - Fora: Yuri (virose)
Palpites: na redação do LANCE!, 50% dos votantes apostaram em uma vitória do Botafogo, 30% no empate e 20% em um triunfo do CSA.

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