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Botafogo terá dobradinha entre Victor Luís e Rafael Forster contra o Corinthians; veja provável time

Eduardo Barroca manterá camisa 5 como lateral-esquerdo e colocará jogador da base do Palmeiras adiantado, na linha ofensiva; Cícero deve ganhar chance como titular...
LanceNet

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Publicado em 

26 dez 2020 às 15:31

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 15:31

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Diante de desfalques, Eduardo Barroca promoverá mudanças inéditas na equipe do Botafogo. A equipe que vai enfrentar o Corinthians no jogo deste domingo, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos, terá uma dobradinha entre Rafael Forster, na lateral, e Victor Luís, adiantado. A notícia foi dada pelo "Canal do TF" e confirmada pelo LANCE!.
Diante da suspensão de Victor Luís, Forster foi um dos destaques do Botafogo na vitória sobre o Coritiba, na semana passada. Por isto, o treinador resolveu manter o atleta na posição de lado da defesa. Por outro lado, colocará o camisa 6, cria da base do Palmeiras, em uma linha mais adiantada, formando um trio de ataque junto de Pedro Raul e Warley.
Provável Botafogo para enfrentar o Corinthians: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Rafael Forster; Zé Welison, Caio Alexandre, Cícero; Warley, Pedro Raul, Victor Luís.
Com a ausência de Keisuke Honda, fora por uma lesão na coxa, Barroca promoverá a entrada de Cícero no meio-campo. O camisa 28 também se destacou diante do Coxa, na semana passada.

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