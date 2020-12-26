Botafogo terá dobradinha entre Victor Luís e Rafael Forster contra o Corinthians; veja provável time

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Diante de desfalques, Eduardo Barroca promoverá mudanças inéditas na equipe do Botafogo. A equipe que vai enfrentar o Corinthians no jogo deste domingo, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos, terá uma dobradinha entre Rafael Forster, na lateral, e Victor Luís, adiantado. A notícia foi dada pelo "Canal do TF" e confirmada pelo LANCE!.

Diante da suspensão de Victor Luís, Forster foi um dos destaques do Botafogo na vitória sobre o Coritiba, na semana passada. Por isto, o treinador resolveu manter o atleta na posição de lado da defesa. Por outro lado, colocará o camisa 6, cria da base do Palmeiras, em uma linha mais adiantada, formando um trio de ataque junto de Pedro Raul e Warley.

Provável Botafogo para enfrentar o Corinthians: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Rafael Forster; Zé Welison, Caio Alexandre, Cícero; Warley, Pedro Raul, Victor Luís.