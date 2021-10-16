Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Botafogo tenta retomar ímpeto ofensivo para pôr fim à sequência oscilante na Série B
Botafogo tenta retomar ímpeto ofensivo para pôr fim à sequência oscilante na Série B

Após pontos deixados pelo caminho, Alvinegro luta para engrenar novamente e obter o quanto antes o acesso à elite...

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 06:40

LanceNet

16 out 2021 às 06:40
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Por mais que o Botafogo continue com boas expectativas para o acesso à elite, a equipe continua a esbarrar em uma dor de cabeça ofensiva. O poderio ofensivo alvinegro vem oscilando rodada a rodada, o que vem custando pontos preciosos na sua campanha da Série B.Além da falta de vitórias como visitante sob o comando de Enderson Moreira, o Alvinegro vem patinando ofensivamente há um mês. Após a sequência de cinco vitórias sobre Vila Nova, Coritiba, Remo, Londrina e Náutico, os botafoguenses vêm passando aos trancos e barrancos.
Após a derrota por 2 a 0 para o CSA, os alvinegros retomaram as rédeas fazendo 2 a 0 no Sampaio Corrêa em jogo no qual demoraram a engrenar. Em seguida, a equipe de Enderson Moreira não passou de um 0 a 0 com o Vitória em jogo fraco tecnicamente e amargou a derrota por 2 a 1 para o Avaí em uma partida direta pela parte de cima da classificação.
Passado um 2 a 0 no qual se desdobrou contra o CRB, o Botafogo voltou a passar por apuros em um jogo acirrado diante do Cruzeiro no Mineirão, de onde ao menos arrancou um ponto. Mesmo assim, teve dificuldades para criar jogadas e lidou com sufoco na reta final.
Com nomes como Chay e Marco Antônio passando por oscilações e alternativas como Warley ainda sem sintonia, cabe ao Botafogo lutar para retomar o ímpeto que levou a equipe ao G4 da Série B e municiar Rafael Navarro. A esperança é manter a chama acesa pelo acesso.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados