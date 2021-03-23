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Botafogo se manifesta a favor das determinações das autoridades do Rio de Janeiro e de Niterói

O Campeonato Carioca não poderá ser realizado no município do Rio de Janeiro e no município de Niterói entre os dias 26 de março até 4 de abril...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 22:23

LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2021 às 22:23
Crédito: Vitor Silva / SS Press / BFR
Nesta segunda-feira, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), anunciou a proibição dos jogos do Campeonato Carioca no munícipio entre os dias 26 de março à 4 de abril - a medida também é válida para o município de Niterói. O Botafogo se manifestou oficialmente a favor das determinações das autoridades. CONFIRA A NOTA DO BOTAFOGO
"O Botafogo de Futebol e Regatas manifesta o seu posicionamento de concordância com as determinações das autoridades do Rio de Janeiro e Niterói em virtude do recrudescimento da pandemia COVID-19.
O Botafogo reitera a importância de que todos reforcem os cuidados com a saúde e intensifiquem os hábitos de prevenção, conforme orientado pelos órgãos de saúde."

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