Botafogo se manifesta a favor das determinações das autoridades do Rio de Janeiro e de Niterói

Crédito: Vitor Silva / SS Press / BFR

Nesta segunda-feira, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), anunciou a proibição dos jogos do Campeonato Carioca no munícipio entre os dias 26 de março à 4 de abril - a medida também é válida para o município de Niterói. O Botafogo se manifestou oficialmente a favor das determinações das autoridades. CONFIRA A NOTA DO BOTAFOGO

"O Botafogo de Futebol e Regatas manifesta o seu posicionamento de concordância com as determinações das autoridades do Rio de Janeiro e Niterói em virtude do recrudescimento da pandemia COVID-19.