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Botafogo recebe pagamento da Record pelo Carioca; valor é menor que 5% do total das cotas da Globo

Alvinegro recebe cotas pelos direitos de transmissão do Estadual, mas valor não dá nem R$ 300 mil, número menor que 1/20 avos do total que era pago no antigo contrato...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 15:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2021 às 15:19
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Dinheiro em caixa, mas nem tanto. O Botafogo recebeu, nos últimos dias, o dinheiro da "TV Record" referente aos direitos de transmissão do Campeonato Carioca 2021, como o "Esporte News Mundo" publicou e o LANCE! confirmou. A emissora iniciou o pagamento com R$ 72 mil, referente à primeira parcela.
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O total do valor será de R$ 288 mil - os outros R$ 216 mil estão previstos para serem pagos em junho. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco combinaram de dividir, por contrato, 60% do valor total pago pela emissora aos times - os 40% restantes seriam divididos pelos clubes de menor expressão.
O Botafogo ainda tem o dinheiro referente ao pay-per-view e a "BotafogoTV", plataforma de streaming própria do clube, a receber. O valor destes dois complementará o valor total ganho com cotas do Campeonato Carioca.Em relação apenas à Record, o valor de R$ 288 mil representa menos de 5% do que o Botafogo - e os outros três grandes do Rio de Janeiro - ganhavam com a "Rede Globo", detentora dos direitos do Carioca nas últimas temporada. Por contato, cada equipe arrecadava R$ 6 milhões.
Para efeito de cálculo, 5% de R$ 6 milhões resultam em R$ 300 mil, valor maior do que o total recebido pelo Botafogo com o novo contrato junto à "Record". Portanto, houve uma queda significativa nas cotas de televisão.

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