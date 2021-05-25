Botafogo recebe pagamento da Record pelo Carioca; valor é menor que 5% do total das cotas da Globo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Dinheiro em caixa, mas nem tanto. O Botafogo recebeu, nos últimos dias, o dinheiro da "TV Record" referente aos direitos de transmissão do Campeonato Carioca 2021, como o "Esporte News Mundo" publicou e o LANCE! confirmou. A emissora iniciou o pagamento com R$ 72 mil, referente à primeira parcela.

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O total do valor será de R$ 288 mil - os outros R$ 216 mil estão previstos para serem pagos em junho. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco combinaram de dividir, por contrato, 60% do valor total pago pela emissora aos times - os 40% restantes seriam divididos pelos clubes de menor expressão.

O Botafogo ainda tem o dinheiro referente ao pay-per-view e a "BotafogoTV", plataforma de streaming própria do clube, a receber. O valor destes dois complementará o valor total ganho com cotas do Campeonato Carioca.Em relação apenas à Record, o valor de R$ 288 mil representa menos de 5% do que o Botafogo - e os outros três grandes do Rio de Janeiro - ganhavam com a "Rede Globo", detentora dos direitos do Carioca nas últimas temporada. Por contato, cada equipe arrecadava R$ 6 milhões.