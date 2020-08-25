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futebol

Botafogo quita restante dos salários de abril com os funcionários

Diretoria do Alvinegro depositou 88% dos vencimentos do quarto mês de 2020 aos colaboradores; parte dos valores de maio também foi recebida...
LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 16:26

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 16:26

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Os funcionários do Botafogo podem respirar um pouco. A diretoria do clube de General Severiano quitou, na tarde desta terça-feira, os 88% que restavam dos salários de abril aos funcionários. Além disto, parte dos valores de maio começou a ser depositada. A informação foi dada primeiramente pelo perfil "Repórter de Pista" e confirmada pelo LANCE!.
No mês passado, o Alvinegro havia quitado 12% do quarto mês de 2020 aos colaboradores. A quantia completa de abril foi depositada. Os funcionários que recebem R$ 2000 líquidos tiveram também o salário de maio pago; quem ganha mais que isto recebeu R$ 1566,00 referente ao quinto mês do ano.
A diretoria do Botafogo desbloqueou este dinheiro junto ao Sindeclubes. A quantia é referente a cotas de televisão que estavam penhoras. Agora, os funcionários possuem o restante de maio - para quem recebe mais de R$ 2000 -, junho e julho em abertos.

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