Botafogo quita restante dos salários de abril com os funcionários

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Os funcionários do Botafogo podem respirar um pouco. A diretoria do clube de General Severiano quitou, na tarde desta terça-feira, os 88% que restavam dos salários de abril aos funcionários. Além disto, parte dos valores de maio começou a ser depositada. A informação foi dada primeiramente pelo perfil "Repórter de Pista" e confirmada pelo LANCE!.

No mês passado, o Alvinegro havia quitado 12% do quarto mês de 2020 aos colaboradores. A quantia completa de abril foi depositada. Os funcionários que recebem R$ 2000 líquidos tiveram também o salário de maio pago; quem ganha mais que isto recebeu R$ 1566,00 referente ao quinto mês do ano.