Botafogo fecha o empréstimo de Alexander Lecaros para o Avaí

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Alexander Lecaros será rival do Botafogo na Série B do Brasileirão. O Alvinegro sacramentou, nesta sexta-feira, o empréstimo do peruano ao Avaí. O atacante, inclusive, desembarcará em Santa Catarina para a realização de exames médicos e assinatura de contrato ainda hoje.

O jogador estava fora dos planos do treinador Marcelo Chamusca e sequer tinha sido relacionado para um jogo do Botafogo na atual temporada. A informação foi dada pelo "Canal do TF" e confirmada pelo LANCE!.

O contrato do jogador com o Avaí terá duração, inicialmente, de três meses. Se o peruano bater metas pré-estabelecidas neste período, o vínculo com o Botafogo será rompido e ele assinará de forma definitiva com a equipe catarinense.