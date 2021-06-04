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Botafogo fecha o empréstimo de Alexander Lecaros para o Avaí

Peruano, fora dos planos do treinador Marcelo Chamusca, será emprestado por três meses, mas pode ficar na Ressacada de forma definitiva caso bata metas...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2021 às 13:57

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 13:57

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Alexander Lecaros será rival do Botafogo na Série B do Brasileirão. O Alvinegro sacramentou, nesta sexta-feira, o empréstimo do peruano ao Avaí. O atacante, inclusive, desembarcará em Santa Catarina para a realização de exames médicos e assinatura de contrato ainda hoje.
O jogador estava fora dos planos do treinador Marcelo Chamusca e sequer tinha sido relacionado para um jogo do Botafogo na atual temporada. A informação foi dada pelo "Canal do TF" e confirmada pelo LANCE!.
O contrato do jogador com o Avaí terá duração, inicialmente, de três meses. Se o peruano bater metas pré-estabelecidas neste período, o vínculo com o Botafogo será rompido e ele assinará de forma definitiva com a equipe catarinense.
Não foi a primeira vez que o Avaí tentou contar com Lecaros. No começo do ano, o time foi atrás do peruano e chegou a ter um acordo com o jogador, mas não houve consenso com o Botafogo sobre a divisão de salários do atleta.

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