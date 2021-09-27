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Botafogo estuda poupar Rafael contra o Vitória para lateral ter semana cheia de treinos

Enderson Moreira revelou, em entrevista coletiva, que lateral-direito pode ficar no Rio de Janeiro durante toda a semana para aprimorar parte física visando a Série B do Brasileirão...

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 22:17

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2021 às 22:17
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Rafael não demorou para estrear pelo Botafogo: logo no primeiro jogo que foi relacionado, atuou por alguns minutos na vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira, pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão, no Estádio Nilton Santos.
+ Entrada de torcedores do Botafogo no estádio é marcada por pouca aglomeração e protocolo seguro
O lateral-direito entrou aos 23 minutos do segundo tempo e teve os primeiros momentos como jogador do Botafogo. Enderson Moreira explicou a situação física do defensor em entrevista coletiva.
– A primeira coisa que eu queria passar para a torcida é que tenha calma com o Rafael, ele vem de um período inativo, está se readaptando à cultura e ao futebol brasileiro. A gente percebeu que ele avançou muito nas últimas semanas, foi muito importante. Agora temos cuidado para que ele possa gradativamente possa ir ganhando condição - afirmou.Apesar da euforia pela estreia, Rafael pode ficar de fora da partida contra o Vitória, na próxima quarta-feira, no Barradão. O Botafogo estuda deixar o lateral no Rio de Janeiro para que ele tenha uma semana inteira de treinos e, consequentemente, um maior trabalho de recondicionamento físico.
– Estamos pensando em abrir a semana para ele, para que ele tenha a semana inteira para treinar, vamos conversar internamente. O Rafael tem capacidade de jogar em várias funções, precisamos só respeitar a característica dele, é jogador de força e velocidade. Estamos conversando para que ele se sinta à vontade. Ele vai trazer muita qualidade para nós, vai ser muito importante - completou Enderson.

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