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futebol

Botafogo está escalado para enfrentar o Náutico; veja o time titular e onde assistir

Ainda sem poder contar com o técnico Enderson Moreira, que cumpre suspensão, o Botafogo será comandando pelo auxiliar Luís Fernando Flores...

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 15:38

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2021 às 15:38
Crédito: Vítor Silva/BFR
O Botafogo está escalado para enfrentar o Náutico neste sábado, às 16h30, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Como o técnico Enderson Moreira ainda cumpre suspensão, o Alvinegro será comando por Luís Fernando Flores, que manteve o mesmo time que goleou o Londrina na última semana. > Ao L!, Luiz Henrique diz estar confiante para o jogo entre Botafogo e NáuticoDessa forma, o Botafogo vai a campo com: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Carlinhos; Pedro Castro, Barreto e Chay; Warley, Marco Antônio e Rafael Navarro.
> Veja a tabela da Série B
VEJA A FICHA TÉCNICA DO JOGOBotafogo x Náutico
Data-Hora: 18/09/2021, às 16h30 (de Brasília)Local: Estádio Nilton Santos, em Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)VAR: Fabricio Porfirio de Moura (SP)Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!

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