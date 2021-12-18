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Botafogo encontra dificuldades, mas mantém otimismo em prorrogar o empréstimo de Barreto

Sem condições de adquirir os direitos econômicos do volante, Alvinegro negocia com o Criciúma a possibilidade do atleta seguir no Nilton Santos...
LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2021 às 16:05

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 16:05

A expectativa de contar com Barreto na temporada de 2022 está em pauta no Botafogo. De acordo com o "Canal do TF", a diretoria do Alvinegro vem negociando com o Criciúma para garantir a prorrogação do empréstimo do volante que se destacou na campanha do título da Série B.O vínculo de empréstimo de Barreto com a equipe alvinegra dura até o dia 31 de dezembro e exige um desafio à cúpula do clube carioca. O contrato prevê que, caso queira continuar a contar com o volante, o Botafogo desembolse o valor de R$ 1,5 milhão.
Contudo, o Alvinegro não consegue arcar com esta quantia no momento. Diante deste panorama, o Botafogo negocia a prorrogação do empréstimo.
A negociação abrange uma compensação financeira e uma possível valorização, uma vez que a equipe botafoguense disputará a Série A em 2022.
Crédito: ChancedovolanteterprojeçãonaSérieAéumdosargumentosdacúpulaalvinegra(VítorSilva/Botafogo

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