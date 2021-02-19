Botafogo encaminha contratação de Pedro Castro, ex-Avaí

Crédito: André Palma Ribeiro/Avaí F.C

Ainda sem ter um técnico definido, o Botafogo segue contratando jogadores visando a próxima temporada. O nome da vez é Pedro Castro, meio-campista que não renovou o contrato com o Avaí e, livre no mercado, encaminhou a mudança para o clube de General Severiano.

O jogador de 28 anos estava no Avaí desde 2017. Ele pertence à Tombense, de Minas Gerais, e foi emprestado ao Botafogo por uma temporada, até o fim da próxima Série B.

Pedro Castro, inclusive, foi visto nas dependências do Estádio Nilton Santos já nesta sexta-feira. Natural do Rio de Janeiro, o meio-campista, em processo de mudança, realizou um treino na parte interna do estádio, sem ter contato com o grupo atual, que participou no campo anexo.

O meia é mais um reforço para o Alvinegro visando a próxima temporada. Ronald, Jonathan e Matheus Frizzo são outros jogadores contratados pelo clube de General Severiano visando 2021.

Na última temporada, Pedro Castro disputou 48 partidas pelo Avaí e marcou quatro gols, sendo três pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

DESPEDIDA EMOCIONANTE!​Pedro Castro se despediu do Avaí, clube que defendeu nos últimos quatro anos, na última quinta-feira, no Instagram. Nas redes sociais, a reação dos torcedores da equipe catarinense foi de tristeza e saudade com a saída do meio-campista. Confira a mensagem do atleta:

"Quero agradecer ao Avai por todos esses anos juntos, foram anos incríveis aonde vivenciei momentos que levarei pra sempre na memória. Acesso, titulo e prêmios individuais, mais de 150 jogos honrando e me dedicando a essa camisa que tenho tanto carinho e respeito.