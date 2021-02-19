Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo encaminha contratação de Pedro Castro, ex-Avaí

Meio-campista chega sem custos após não renovar contrato com a equipe catarinense; jogador, inclusive, já apareceu nas instalações do Estádio Nilton Santos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2021 às 20:32

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 20:32

Crédito: André Palma Ribeiro/Avaí F.C
Ainda sem ter um técnico definido, o Botafogo segue contratando jogadores visando a próxima temporada. O nome da vez é Pedro Castro, meio-campista que não renovou o contrato com o Avaí e, livre no mercado, encaminhou a mudança para o clube de General Severiano.
O jogador de 28 anos estava no Avaí desde 2017. Ele pertence à Tombense, de Minas Gerais, e foi emprestado ao Botafogo por uma temporada, até o fim da próxima Série B.
Pedro Castro, inclusive, foi visto nas dependências do Estádio Nilton Santos já nesta sexta-feira. Natural do Rio de Janeiro, o meio-campista, em processo de mudança, realizou um treino na parte interna do estádio, sem ter contato com o grupo atual, que participou no campo anexo.
O meia é mais um reforço para o Alvinegro visando a próxima temporada. Ronald, Jonathan e Matheus Frizzo são outros jogadores contratados pelo clube de General Severiano visando 2021.
Na última temporada, Pedro Castro disputou 48 partidas pelo Avaí e marcou quatro gols, sendo três pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro.
DESPEDIDA EMOCIONANTE!​Pedro Castro se despediu do Avaí, clube que defendeu nos últimos quatro anos, na última quinta-feira, no Instagram. Nas redes sociais, a reação dos torcedores da equipe catarinense foi de tristeza e saudade com a saída do meio-campista. Confira a mensagem do atleta:
"Quero agradecer ao Avai por todos esses anos juntos, foram anos incríveis aonde vivenciei momentos que levarei pra sempre na memória. Acesso, titulo e prêmios individuais, mais de 150 jogos honrando e me dedicando a essa camisa que tenho tanto carinho e respeito.
Fiz grandes amizades dentro do clube e aprendi muito ao longo deste tempo, agradeço a todos pelo apoio e confiança. Fica aqui também meu muito obrigado a toda Nação Avaiana! Foi uma honra vestir esse Manto"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados