Botafogo e Carli costuram acordo, e zagueiro encaminha retorno ao Glorioso

Um rosto conhecido está cada vez mais perto de retornar ao Botafogo. Nos últimos dias, Joel Carli e o clube de General Severiano chegaram a uma conclusão sobre a quitação da dívida que o argentino possui com o clube e o defensor, agora, busca a rescisão com o Aldosivi-ARG, sua atual equipe, para formalizar o retorno ao Glorioso.
Joel Carli teve o contrato rescindido com o Botafogo em junho do ano passado por ter um dos maiores salários do elenco. O argentino não queria deixar o clube e buscou um acordo para permanecer na equipe, o que não aconteceu. Assim, o defensor buscou os direitos na Justiça e cobrou os salários atrasados e uma renovação automática que o Alvinegro ficou lhe devendo. Em resumo, a dívida chegava perto de R$ 10 milhões.
O Botafogo ofereceu um acordo para quitar a dívida e, ao mesmo tempo, oferecer a oportunidade para Joel Carli retornar. O Alvinegro vai quitar a dívida, que teve o valor diminuído por um acordo entre as partes, em parcelas durante dois anos, além de um salário. O valor é muito menor do que os vencimentos que o argentino recebia no ano passado, pela apuração do LANCE!.
O próximo passo é Joel Carli rescindir com o Aldosivi, seu atual clube. O zagueiro tem contrato com a equipe até o fim de 2021 e tenta uma quebra amigável de contrato. A expectativa é positiva para tal, tanto que o defensor realizará os exames médicos na Argentina para chegar ao Botafogo "pronto".
Joel Carli, ex-capitão, é visto como uma contratação que pode somar dentro e fora de campo. O argentino tem a imagem de uma liderança para os mais jovens, o pode unir o útil ao agradável ao Botafogo, que terá um elenco composto, em sua maioria, por atletas de idade baixa em 2021.