Botafogo deve ter Diego Gonçalves e Daniel Borges contra o Vitória; Chay será meia

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo trabalha com a possibilidade de duas novidades na escalação. Após a derrota para o Sampaio Corrêa, Marcelo Chamusca pode promover mudanças no jogo contra o Vitória, nesta quarta-feira em Volta Redonda, às 21h30, pela 8ª rodada da Série B. Daniel Borges e Diego Gonçalves podem aparecer no onze inicial.

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Os dois entrariam nas vagas de, respectivamente, Warley e Marco Antônio. O primeiro seria lateral-direito, enquanto que o segundo faria o lado esquerdo do ataque, puxando Chay - que então estava neste setor - para o meio-campo, como adiantou o "FogãoNet".

Provável Botafogo: Douglas Borges; Daniel Borges, Kanu, Gilvan, Guilherme Santos; Luís Oyama, Pedro Castro; Ronald, Chay, Diego Gonçalves; Rafael Navarro.

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