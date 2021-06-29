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Botafogo deve ter Diego Gonçalves e Daniel Borges contra o Vitória; Chay será meia

Atacante e lateral-direito devem ser as novidades do Alvinegro pela 8ª rodada da Série B, entrando nos lugares de Marco Antônio e Warley...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 18:03

LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2021 às 18:03
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo trabalha com a possibilidade de duas novidades na escalação. Após a derrota para o Sampaio Corrêa, Marcelo Chamusca pode promover mudanças no jogo contra o Vitória, nesta quarta-feira em Volta Redonda, às 21h30, pela 8ª rodada da Série B. Daniel Borges e Diego Gonçalves podem aparecer no onze inicial.
+ Maior posse de bola da Série B, pressão e irregularidade: como chega o Vitória para enfrentar o Botafogo
Os dois entrariam nas vagas de, respectivamente, Warley e Marco Antônio. O primeiro seria lateral-direito, enquanto que o segundo faria o lado esquerdo do ataque, puxando Chay - que então estava neste setor - para o meio-campo, como adiantou o "FogãoNet".
Provável Botafogo: Douglas Borges; Daniel Borges, Kanu, Gilvan, Guilherme Santos; Luís Oyama, Pedro Castro; Ronald, Chay, Diego Gonçalves; Rafael Navarro.
+ Veja a tabela da Série B
Com 8 pontos em seis partidas disputadas, o Botafogo é o 11º colocado na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vitória, com 6 pontos, está na zona de rebaixamento, na 18ª posição.

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