Botafogo derrota Bahia na Fonte Nova e se garante na final da Série A2 do Brasileirão feminino

Crédito: Gloriosas conseguiram o triunfo fora de casa após o empate em 1 a 1 no jogo de ida no Nilton Santos (Divulgação / Bahia

O Botafogo garantiu sua vaga na decisão da Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino. Em partida acirrada, as Gloriosas derrotaram o Bahia por 2 a 1 em plena Fonte Nova no jogo de volta das semifinais, realizado neste domingo. No jogo de ida, no Nilton Santos, houve empate em 1 a 1.

As alvinegras medem forças com o Napoli. A equipe catarinense bateu o Real Brasília nos pênaltis por 5 a 4 após empate em 1 a 1 no tempo normal (o jogo de ida foi 0 a 0).

Em jogo movimentado, Kelen abriu o placar para as Gloriosas aos 41 minutos. O Tricolor baiano reagiu e no apagar das luzes igualou com Ellen: 1 a 1. Na volta do intervalo, o Botafogo se lançou à frente e fez o segundo gol botafoguense.