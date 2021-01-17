Botafogo derrota Bahia na Fonte Nova e se garante na final da Série A2 do Brasileirão feminino

O Botafogo garantiu sua vaga na decisão da Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino. Em partida acirrada, as Gloriosas derrotaram o Bahia por 2 a 1 em plena Fonte Nova no jogo de volta das semifinais, realizado neste domingo. No jogo de ida, no Nilton Santos, houve empate em 1 a 1.
As alvinegras medem forças com o Napoli. A equipe catarinense bateu o Real Brasília nos pênaltis por 5 a 4 após empate em 1 a 1 no tempo normal (o jogo de ida foi 0 a 0).
Em jogo movimentado, Kelen abriu o placar para as Gloriosas aos 41 minutos. O Tricolor baiano reagiu e no apagar das luzes igualou com Ellen: 1 a 1. Na volta do intervalo, o Botafogo se lançou à frente e fez o segundo gol botafoguense.
O Bahia teve a chance de novamente empatar quando Giovânia cobrou um pênalti. Contudo, sua cobrança parou na trave. Após a reta final dramática, as Gloriosas se consolidaram na decisão. Além de Botafogo e Bahia, Real Brasília e Napoli já estão na elite do Brasileiro feminino na próxima temporada.