Borussia vence o Mainz em jogo atrasado e encosta no líder Bayern

Em jogo atrasado da 25ª rodada da Bundesliga, o Borussia Dortmund derrotou o Mainz por 1 a 0, fora de casa, nesta quarta-feira. O gol da vitória foi marcado pelo volante belga Axel Witsel, aos 43 do segundo tempo. Recuperado de uma lesão que o tirou dos gramados por cerca de dois meses, o atacante Haaland entrou no segundo tempo novamente, assim como no último fim de semana.

Com o resultado, o Borussia segue em segundo lugar e diminuiu em três pontos a desvantagem para o líder Bayern de Munique: 60 a 56. Faltam 8 rodadas e as equipes ainda vão se enfrentar, no mês que vem, em Munique. Já o Mainz é o décimo lugar, com 34 pontos.

Confira a tabela do Campeonato Alemão

O próximo jogo do Borussia Dortmund é novamente fora de casa, agora contra o Colônia, no próximo domingo, às 15h30, pela 27ª rodada. Já o Mainz vai receber o Arminia Bielefeld, no sábado, às 11h30.