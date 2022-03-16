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futebol

Borussia vence o Mainz em jogo atrasado e encosta no líder Bayern

Dortmund vence por só 1 a 0 e com gol no fim, mas o suficiente para ficar a quatro pontos dos bávaros. Faltam oito rodadas e as equipes ainda vão se enfrentar...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2022 às 16:29

Publicado em 16 de Março de 2022 às 16:29

Em jogo atrasado da 25ª rodada da Bundesliga, o Borussia Dortmund derrotou o Mainz por 1 a 0, fora de casa, nesta quarta-feira. O gol da vitória foi marcado pelo volante belga Axel Witsel, aos 43 do segundo tempo. Recuperado de uma lesão que o tirou dos gramados por cerca de dois meses, o atacante Haaland entrou no segundo tempo novamente, assim como no último fim de semana.
Com o resultado, o Borussia segue em segundo lugar e diminuiu em três pontos a desvantagem para o líder Bayern de Munique: 60 a 56. Faltam 8 rodadas e as equipes ainda vão se enfrentar, no mês que vem, em Munique. Já o Mainz é o décimo lugar, com 34 pontos.
Confira a tabela do Campeonato Alemão
O próximo jogo do Borussia Dortmund é novamente fora de casa, agora contra o Colônia, no próximo domingo, às 15h30, pela 27ª rodada. Já o Mainz vai receber o Arminia Bielefeld, no sábado, às 11h30.
Crédito: OBorussiaaindasonhacomotítulodaBundesliga,títuloquenãovemdesde2012(Foto:DanielROLAND/AFP

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