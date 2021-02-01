Borussia Dortmund x Paderborn: onde assistir e prováveis escalações

Nesta terça-feira, o Borussia Dortmund recebe o Paderborn pelas oitavas de final da DFB Pokal, a Copa da Alemanha. A partida, que terá início às 16:45 (de Brasília), acontecerá no estádio do Dortmund, o Signal Iduna Park. A classificação é vital para o time da casa, que não segue tranquilo no Campeonato Alemão.
Veja a tabela do AlemãoO Borussia Dortmund chega ao confronto após uma vitória por 3 a 1 contra o Augsburg pela 19ª rodada do Campeonato Alemão. O resultado positivo foi importante para um Dortmund que enfrenta dificuldades no torneio, ocupando a sexta colocação, com 32 pontos.
O confronto contra o Paderborn carrega uma importância muito grande para o Borussia Dortmund, que enxerga a classificação como algo essencial para o andamento de uma temporada. Se a Bundesliga apresenta um caminho difícil, a Copa da Alemanha é um caminho alternativo para a equipe.
Nono colocado da Bundesliga 2, o Padernorn tem um adversário muito complicado pela frente. A classificação fora de casa é uma missão difícil para a equipe, que enfrenta dificuldades ainda para conseguir classificar-se ao Campeonato Alemão.FICHA TÉCNICABorussia Dortmund x Paderborn
Data e horário: 02/01/2021, às 16:45h (de Brasília)Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)Onde assistir: ESPN Brasil
Borussia Dortmund (Treinador: Edin Terzic)Marwin Hitz; Mateu Morey, Akanji, Hummels e Raphael Guerreiro; Brandt, Delaney, Sancho, Reus e Giovanni Reyna; Haaland.
Desfalques: Burki, Hazard, Meunier, Schmelzer, Witsel e Zagadou (lesionados).
Paderborn (Treinador: Steffen Baumgart)Zingerle; Ananou, Hunemeier, Schonlau e Collins; Schallenberg, Thalhammer, Fuhrich, Srbeny e Antwi-Adjei; Sven Michel