Borussia Dortmund anuncia contratação de substituto de Haaland

O Borussia Dortmund anunciou nesta terça-feira a contratação de Karim Adeyemi. O atacante de 20 anos sai do RB Salzburg e assina com o clube alemão até 2027. O jogador chega para ser o substituto de Haaland, que está acertado com o Manchester City.> Clube espanhol quer Pochettino, que não deve seguir no PSG

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o valor da transferência foi de 38 milhões de euros (cerca de R$ 206 milhões). O atacante chegou a ser sondado pelo Manchester United, mas preferiu acertar com o Borussia Dortmund.

- Quando menino, eu era fascinado pelo futebol veloz preto e amarelo. É por isso que rapidamente ficou claro para mim que gostaria de mudar para o clube quando descobri o interesse do Dortmund. Assinei deliberadamente a longo prazo porque estou convencido de que seremos uma equipe empolgante que, com o apoio dos fantásticos torcedores do Dortmund, poderá jogar e ganhar títulos a médio prazo - revelou o jovem aos canais oficiais do Dortmund.

Karim Adeyemi marcou 23 gols em 42 jogos pelo RB Salzburg na temporada, sendo três deles na Champions League. O atacante já foi convocado pela seleção alemã e marcou um gol em três partidas pelo país.