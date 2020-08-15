  • 'Boom' de sócios e interações: Botafogo espera dia marcante na apresentação de Kalou
'Boom' de sócios e interações: Botafogo espera dia marcante na apresentação de Kalou

Por conta da pandemia do novo coronavírus, Alvinegro vai apresentar o marfinense de forma virtual; ação é vista como 'mina de ouro' para divulgação da BotafogoTV...
LanceNet

15 ago 2020 às 06:00

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 06:00

Crédito: Reprodução/Twitter Botafogo
O tão esperado dia chegou. Salomon Kalou será apresentado pelo Botafogo neste sábado. Pela pandemia do novo coronavírus e as medidas de isolamento social, o marfinense e o clube de General Severiano vão realizar o evento de forma virtual: enquanto o jogador vestirá a camisa no Estádio Nilton Santos, os torcedores vão acompanhar na BotafogoTV, canal do Alvinegro no YouTube, a partir de 12h.
Além de toda a expectativa natural envolvendo o nome de Kalou, o segundo reforço de renome internacional do Botafogo, o departamento de médico tenta ver o 'lado bom' da proibição da torcida no Estádio Nilton Santos: a chance de crescimento da plataforma oficial do clube no YouTube.
Até a última sexta-feira, a BotafogoTV tinha 254 mil inscritos. O departamento de marketing entende que os números podem aumentar consideravelmente com a procura envolvendo o evento com o nome de Salomon Kalou, além das atrações musicais, como Suel.Desde o anúncio do novo camisa 8, o número de sócios-torcedores do Botafogo aumentou cerca de 20% e o clube voltou à marca de 30 mil associados. Durante a apresentação de Kalou, haverá um link que levará diretamente para uma tela do "SouBotafogo", programa de sócios, visando novos cadastros durante o próprio evento.
O clube também vai valorizar interações com a torcida. Com a presença de uma arquibancada virtual no Estádio Nilton Santos, alguns sócios-torcedores aparecerão na apresentação, como vem acontecendo, por exemplo, nos jogos da NBA na 'bolha' em Orlando.
Com a ciência de Salomon Kalou pode repetir o sucesso do evento de Keisuke Honda, no início do ano, o Botafogo espera que a expectativa da torcida seja refletida nas plataformas digitais do clube.

