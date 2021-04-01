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futebol

Bonucci testa positivo para a Covid-19 e desfalca Juventus

Além do zagueiro italiano, Demiral já havia testado positivo no último dia 26 de março. Chiesa, Bernardeschi e Szczesny também preocupam Andrea Pirlo...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 12:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2021 às 12:05
Crédito: Bonucci desfalca Juventus por cerca de 10 dias (AFP
A Juventus está sofrendo com o retorno de seus jogadores das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. Após Demiral testar positivo para a Covid-19 no último dia 26 de março, quando estava com a Turquia, Bonucci também está com o novo coronavírus após o resultado ter sido divulgado nesta quinta-feira.Por conta do caso de Bonucci, Chiesa e Bernardeschi, que estiveram com o zagueiro nos jogos da seleção italiana, estão em isolamento e devem fazer novos testes. A equipe também sofre na posição dos goleiros, pois a Polônia, onde Szczesny passou as últimas semanas, também teve casos de Covid-19 e Buffon está suspenso do clássico contra o Torino.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
A Velha Senhora entra em campo neste sábado, mas o técnico Andrea Pirlo não sabe ao certo com quem poderá contar do elenco. O clube passa por uma profunda crise esportiva após nove títulos seguidos do Campeonato Italiano. A Juventus ocupa a 3ª colocação, mas está a 10 pontos da Inter de Milão.

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