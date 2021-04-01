Bonucci testa positivo para a Covid-19 e desfalca Juventus

A Juventus está sofrendo com o retorno de seus jogadores das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. Após Demiral testar positivo para a Covid-19 no último dia 26 de março, quando estava com a Turquia, Bonucci também está com o novo coronavírus após o resultado ter sido divulgado nesta quinta-feira.Por conta do caso de Bonucci, Chiesa e Bernardeschi, que estiveram com o zagueiro nos jogos da seleção italiana, estão em isolamento e devem fazer novos testes. A equipe também sofre na posição dos goleiros, pois a Polônia, onde Szczesny passou as últimas semanas, também teve casos de Covid-19 e Buffon está suspenso do clássico contra o Torino.