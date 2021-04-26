Boca Juniors x Santos: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Crédito: Marcelo Endelli / AFP / POOL

Pouco mais de três meses após os confrontos pelas semifinais da Copa Libertadores de 2020, Santos e Boca Juniors se enfrentam na noite desta terça-feira, às 21h30min, na Bombonera, em Buenos Aires, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores de 2021.

O Peixe chega no confronto em um momento bastante conturbado. Depois de perder os três últimos jogos (sendo um deles na estreia na fase de grupos da Libertadores), o Santos recebeu o pedido de demissão do técnico Ariel Holan e será comandado pelo auxiliar Marcelo Fernandes.

O time deve ter a volta dos titulares na partida desta terça-feira. Um dos destaques do Santos nos confrontos contra o Boca em janeiro, Lucas Braga deve ser o substituto de Lucas Braga, negociado com o Toronto FC.Já o Boca Juniors está em bom momento. Venceu o The Strongest na estreia na fase de grupos da Copa Libertadores em La Paz e bateu o Huracan na Copa da Liga Argentina. O único desfalque na equipe será o lateral-esquerdo Frank Fabra, suspenso.

FICHA TÉCNICABOCA JUNIORS X SANTOS

Data e hora: 27 de abril de 2021, às 21h30minLocal: La Bombonera, em Buenos Aires (ARG)Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN) Assistentes: Carlos Lopes (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)

Como e onde assistir: Fox Sports, Facebook e Tempo Real do Lance!

BOCA JUNIORSEsteban Andrada; Nicolás Capaldo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz e Emmanuel Mas; Cristian Medina, Alan Varela, Agustín Almendra e Sebastián Villa; Carlos Tevez e Franco Soldano. Técnico: Miguel Angel RussoDesfalques: Frank Fabra (suspenso)