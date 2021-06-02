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futebol

Benzema convence Mbappé a jogar no Real Madrid

Atacantes estão concentrados com a seleção francesa visando a disputa da Eurocopa, não se desgrudam e já vislumbram a possibilidade de atuarem juntos no clube espanhol...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 08:28

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 08:28

Crédito: Fraceses podem atuar juntos na próxima temporada (FRANCK FIFE / AFP
Benzema tenta convencer Mbappé a se transferir para o Real Madrid na próxima temporada, segundo o "L'Equipe". A dupla está integrada com a seleção francesa por conta da Eurocopa desde a última quarta-feira, não se separam e já conversam sobre a possibilidade de jogarem juntos na Espanha.O jovem do Paris Saint-Germain possui forte admiração pelo centroavante. Com isso, o artilheiro merengue atua como uma espécie de embaixador do gigante europeu, que tem no ponta o seu principal alvo na próxima janela de transferências.
> Veja a tabela da Eurocopa
Mbappé possui contrato com o PSG até 2022 e não renovou o seu vínculo. Assim, o clube tem a possibilidade de vendê-lo neste mercado ou vê-lo assinar um pré-contrato com uma nova equipe a partir de janeiro e assinar um acordo sem custos.
A dupla pode jogar lado a lado a partir desta quarta-feira, pois a França encara o País de Gales, às 16h05 (horário de Brasília). A equipe de Deschamps também enfrenta a Bulgária na próxima terça-feira antes de iniciar a trajetória na Eurocopa.

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