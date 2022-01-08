Benfica x Paços de Ferreira: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Português

Neste domingo, o Benfica enfrenta o Paços de Ferreira pela 17ª rodada do Campeonato Português. O novo treinador Nélson Veríssimo vai fazer sua segunda partida sob o comando da equipe e vai em busca da sua primeira vitória na temporada. O confronto, no Estádio da Luz, está marcado para às 15h.> Confira a tabela do Campeonato Português

BENFICAA equipe vem de resultados ruins e saída de treinador do clube. Nas últimas duas partidas, o Benfica saiu derrotado pelo rival Porto. Sob o comando de Nélson Veríssimo, o time vai em busca de uma vitória para se recuperar e conseguir se aproximar dos primeiros colocados da tabela.

PAÇOS DE FERREIRAEm 10º lugar no campeonato, a equipe vem de duas vitórias consecutivas e vai enfrentar um adversário superior. O Paços de Ferreira vai em busca de ao menos pontuar na partida para avançar na tabela e ficar cada vez mais longe da zona de rebaixamento.FICHA TÉCNICA

Benfica x Paços de FerreiraCampeonato Português - 17ª rodada

Data e horário: 09/01/2022, às 15hLocal: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)Onde assistir: Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BENFICA (Técnico: Nélson Veríssimo)Vlachodimos; Gilberto, Morato, Vertonghen e Lazaro; João Mário, Weigl, Rafa e Everton; Ramos e Yaremchuk.

PAÇOS DE FERREIRA (Técnico: César Peixoto)André Ferreira; Nuno Lima, Marco Baixinho e Luis Bastos; Carlos, Eustáquio, Fonseca e Zé Uilton; Delgado, Nuno Santos e Denílson.