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Benfica x Paços de Ferreira: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Português

O novo técnico Nélson Veríssimo vai atrás da sua primeira vitória desde que assumiu a equipe, por conta da saída de Jorge Jesus
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LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 14:31

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 14:31

Neste domingo, o Benfica enfrenta o Paços de Ferreira pela 17ª rodada do Campeonato Português. O novo treinador Nélson Veríssimo vai fazer sua segunda partida sob o comando da equipe e vai em busca da sua primeira vitória na temporada. O confronto, no Estádio da Luz, está marcado para às 15h.> Confira a tabela do Campeonato Português
BENFICAA equipe vem de resultados ruins e saída de treinador do clube. Nas últimas duas partidas, o Benfica saiu derrotado pelo rival Porto. Sob o comando de Nélson Veríssimo, o time vai em busca de uma vitória para se recuperar e conseguir se aproximar dos primeiros colocados da tabela.
PAÇOS DE FERREIRAEm 10º lugar no campeonato, a equipe vem de duas vitórias consecutivas e vai enfrentar um adversário superior. O Paços de Ferreira vai em busca de ao menos pontuar na partida para avançar na tabela e ficar cada vez mais longe da zona de rebaixamento.FICHA TÉCNICA
Benfica x Paços de FerreiraCampeonato Português - 17ª rodada
Data e horário: 09/01/2022, às 15hLocal: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BENFICA (Técnico: Nélson Veríssimo)Vlachodimos; Gilberto, Morato, Vertonghen e Lazaro; João Mário, Weigl, Rafa e Everton; Ramos e Yaremchuk.
PAÇOS DE FERREIRA (Técnico: César Peixoto)André Ferreira; Nuno Lima, Marco Baixinho e Luis Bastos; Carlos, Eustáquio, Fonseca e Zé Uilton; Delgado, Nuno Santos e Denílson.
Crédito: Benficajoganestedomingoembuscadevoltaravencernocampeonato(Foto:Divulgação/Benfica

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