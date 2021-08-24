Benfica segura pressão com um a menos, empata com o PSV e vai à fase de grupos da Champions League

Crédito: Reprodução/Twitter Benfica

O Benfica está na fase de grupos da Champions League. Nesta terça-feira, o time de Jorge Jesus visitou o PSV Eindhoven no Estádio Philips e as equipes empataram em 0 a 0. Como os Encarnados venceram na ida por 2 a 1, os portugueses garantiram a classificação na soma dos placares.

+ Veja a tabela e os jogos dos playoffs da Champions LeaguePRESSÃOPrecisando do resultado para conseguir a classificação para a fase de grupos da Champions League, o PSV tomou conta das ações na etapa inicial e foi quem mais criou perigo. Ao todo, o time holandês finalizou nove vezes contra apenas duas dos portugueses.

EXPULSÃOA situação ficou mais complicada para o Benfica aos 31 minutos do primeiro tempo. Lucas Veríssimo fez falta em Gakpo, levou o cartão amarelo por abrir demais o braço na infração, e, como era a segunda advertência, foi expulso. O primeiro amarelo foi aos sete minutos.

NÃO DEUNo segundo tempo, o jogo foi um treino de ataque contra defesa para o PSV. Os holandeses precisavam de ao menos um gol para levar a disputa para a prorrogação, mas não conseguiram. Zahavi teve boa chance, mas mandou no travessão com o gol aberto aos 18 minutos, e, assim, o Benfica fica com a vaga.

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