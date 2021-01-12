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futebol

Benfica quer Lucas Veríssimo já nesta semana, diz jornal

A Bola, de Portugal, relata pressão do clube português pela liberação do zagueiro...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2021 às 10:10

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 10:10

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Em semana decisiva para o Santos, o Benfica (Portugal) quer pressionar a diretoria santista para ter Lucas Veríssimo depois da partida contra o Boca Juniors, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela segunda na semifinal da Taça Libertadores. A informação foi publicada pelo jornal português A BOLA.No início de janeiro, Santos e Benfica chegaram em acordo pelo defensor. O clube português fez nova proposta, com o pagamento do acordo em três parcelas, sendo a primeira, de cerca de R$ 14 milhões, ainda em 2021. Contudo, o Peixe quis a garantia de ter o jogador nas semifinais da competição Sul-Americana.Caso o Alvinegro elimine o Boca e avance para as finais, Lucas Veríssimo não deve atuar no Maracanã e o técnico Cuca deve arranjar um substituto para acompanhar Luan Peres na zaga santista. Com a garantia apenas do zagueiro na semifinal, Santos deve tentar uma conversa com os portugueses para ter o atleta caso chegue a final.
Após o primeiro jogo da semifinal, Lucas Veríssimo evitou comentar a negociação com o Benfica.
- Não gostaria de comentar sobre isso (Benfica). O extracampo os empresários resolvem. Minha cabeça está aqui, totalmente no Santos e na semifinal, para se Deus quiser sairmos com a classificação - afirmou.
Com o empate sem gols na Bombonera, a decisão do finalista da Copa Libertadores ficou para a Vila Belmiro. O Alvinegro precisa vencer a equipe xeneize de qualquer forma para avançar para a final da Libertadores da América no dia 30 de janeiro, no Maracanã. Titular absoluto, Veríssimo é peça importante no elenco santista para ajudar a equipe a conseguir a classificação.

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