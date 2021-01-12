Benfica quer Lucas Veríssimo já nesta semana, diz jornal

Em semana decisiva para o Santos, o Benfica (Portugal) quer pressionar a diretoria santista para ter Lucas Veríssimo depois da partida contra o Boca Juniors, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela segunda na semifinal da Taça Libertadores. A informação foi publicada pelo jornal português A BOLA.No início de janeiro, Santos e Benfica chegaram em acordo pelo defensor. O clube português fez nova proposta, com o pagamento do acordo em três parcelas, sendo a primeira, de cerca de R$ 14 milhões, ainda em 2021. Contudo, o Peixe quis a garantia de ter o jogador nas semifinais da competição Sul-Americana.Caso o Alvinegro elimine o Boca e avance para as finais, Lucas Veríssimo não deve atuar no Maracanã e o técnico Cuca deve arranjar um substituto para acompanhar Luan Peres na zaga santista. Com a garantia apenas do zagueiro na semifinal, Santos deve tentar uma conversa com os portugueses para ter o atleta caso chegue a final.