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futebol

Benfica oficializa a contratação do lateral Gilberto, ex-Fluminense

Jogador estava em Lisboa desde sexta, realizou exames e já está à disposição de Jorge Jesus. Além dele, os Encarnados anunciaram o goleiro Helton Leite, ex-Botafogo...
LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2020 às 15:12

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 15:12

Crédito: Com a camisa do Tricolor, Gilberto disputou 101 partidas e marcou onze gols em dois anos e meio (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Neste sábado, o Benfica oficializou a contratação do lateral-direito Gilberto, ex-Fluminense. O jogador de 27 anos chega à equipe treinada por Jorge Jesus e assina contrato válido até 2025. Desde a última sexta-feira, o atleta estava em Lisboa, realizou exames médicos, e ficará à disposição do comandante português.
Vale destacar que o valor da venda do lateral girou em torno de 3 milhões de euros, cerca de R$ 18,7 milhões na cotação atual. Com isso, o Tricolor irá receber metade deste valor (R$ 9,35 milhões), já que detinha 50% do passe do atleta.
Além de Gilberto, o Benfica também anunciou a contratação de outro velho conhecido do torcedor carioca, o goleiro Helton Leite, ex-Botafogo, de 29 anos. Nos próximos dias, o alvirrubro pretende contratar o atacante Everton Cebolinha, do Grêmio. As primeiras contratações do clube português mostram um reflexo da passagem de Jesus pelo Brasil e a preferência do treinador por jogadores brasileiros. Com a camisa do Tricolor, Gilberto disputou 101 partidas e marcou onze gols em dois anos e meio. Além do Fluminense, o lateral teve passagens por clubes como Botafogo, Internacional, Hellas Verona, Fiorentina e Vasco da Gama. Já o goleiro Helton Leite estava no Boavista e se destacou no último Campeonato Português.

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