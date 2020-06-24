Benfica está disposto a repatriar Jesus, afirma emissora portuguesa

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O início de junho trouxe a tão desejada notícia para o torcedor do Flamengo em relação a Jorge Jesus: a renovação de contrato, até meados de 2021. Mas o novo acordo não significa que o Rubro-Negro deve relaxar em relação a sondagens. Isso porque, segundo a emissora "Tvi24", de Portugal, o Benfica estaria disposto a pagar a multa rescisória (não revelada) do Mister e repatriá-lo.

De acordo com o veículo lusitano, o Benfica não está satisfeito com o desempenho de Bruno Lage à frente da equipe encarnada. Desde o retorno após as paralisações ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus, são quatro jogos, com apenas uma vitória, além de dois empates e uma derrota - que foi o último resultado, terça última, por 4 a 3 diante do Santa Clara.

Jorge Jesus tem uma história de sucesso no Benfica, onde ficou de 2009 a 2015. Neste período, o atual técnico do Flamengo conquistou três taças do Campeonato Português, além de outros seis títulos nacionais.

Se Bruno Lage, no Benfica desde a temporada passada, está sob risco de demissão, Jorge Jesus, no Flamengo há um ano, é tido como ídolo dos rubro-negros e tem empilhado troféus. Já levantou o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana.